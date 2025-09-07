E-Scooter im Kreis Rottweil: Anzahl der Unfälle nimmt zu – das sind die Gründe

Mehr Unfälle und Tote sind die traurige Bilanz, was die bundesweit zunehmende Nutzung von E-Scootern angeht. Auch im Kreis Rottweil kam es zu schweren Unfällen – wir ziehen Bilanz.
Kaum ein Fortbewegungsmittel polarisiert so wie die E-Scooter, die aus dem Stadtbild schon kaum mehr wegzudenken sind. Die schnelle Verfügbarkeit und einfache Benutzung zählen zu den Vorteilen, aber: Es kommt auch immer wieder zu Unfällen mit teils schlimmen Folgen. Wir bitten die Polizei um eine Bilanz der Unfälle im Kreis Rottweil.