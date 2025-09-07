E-Scooter im Kreis Rottweil: Anzahl der Unfälle nimmt zu – das sind die Gründe

Mehr Unfälle und Tote sind die traurige Bilanz, was die bundesweit zunehmende Nutzung von E-Scootern angeht. Auch im Kreis Rottweil kam es zu schweren Unfällen – wir ziehen Bilanz.

Kaum ein Fortbewegungsmittel polarisiert so wie die E-Scooter, die aus dem Stadtbild schon kaum mehr wegzudenken sind. Die schnelle Verfügbarkeit und einfache Benutzung zählen zu den Vorteilen, aber: Es kommt auch immer wieder zu Unfällen mit teils schlimmen Folgen. Wir bitten die Polizei um eine Bilanz der Unfälle im Kreis Rottweil.

Dieses Jahr wurden bis Ende August bislang fünf Unfälle mit Beteiligung von E-Scootern im Landkreis Rottweil erfasst, erfahren wir von Patrick Zöller, Sprecher im Polizeipräsidium Konstanz, zu dessen Zuständigkeitsgebiet auch der Kreis Rottweil zählt. 2024 seien es im gesamten Jahr acht Fälle gewesen.

„Bei den fünf Unfällen 2025 erlitten zwei Personen schwere und vier Personen leichte Verletzungen“, teilt Zöller zu den Unfallfolgen mit. Bei einem Unfall befanden sich verbotenerweise zwei Personen auf einem E-Scooter. Todesfälle im Zusammenhang mit E-Scootern gab es im Kreis Rottweil nicht.

Anzahl der Unfälle steigt

„Ob die Zahlen 2025 am Jahresende über dem Vorjahresniveau liegen werden, lässt sich noch nicht absehen. Grundsätzlich ist jedoch festzustellen, dass mit der zunehmenden Verbreitung von E-Scootern auch die Zahl der Unfälle steigt, an denen diese beteiligt sind“, bilanziert Patrick Zöller.

Dafür gebe es verschiedene Ursachen. Auf den Kreis Rottweil bezogen hätten E-Scooter-Fahrer seit 2023 in zehn Fällen Unfälle zu verantworten gehabt, erfahren wir. Fünf Mal seien die Fahrer mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen, drei Mal ging den Unfällen ein Vorfahrtsverstoß voraus. „Neben diesen Ursachen spielte auch bei drei Unfällen die Alkoholisierung des Fahrers eine Rolle“, teilt Zöller außerdem mit.

Im gleichen Zeitraum habe es sieben Unfälle gegeben, bei denen E-Scooter-Fahrer keine oder zumindest nicht die Hauptschuld trugen. „Die Hauptursache des Gegners war dabei drei Mal ein Fehler beim Abbiegen und ebenso viele Vorfahrtsverstöße.“

Hier ist besondere Vorsicht geboten

Besondere Vorsicht sei für E-Scooter-Fahrer an Kreuzungen, Einmündungen und beim Überqueren von Fahrbahnen geboten. „Auch unebene Fahrbahnen, Schienen oder Gullydeckel können gerade bei kleinen Rädern ein erhöhtes Sturzrisiko darstellen“, warnt die Polizei.

„Um als E-Scooter-Fahrer sicher ans Ziel zu kommen, empfehlen wir, dass diese die vorgeschriebenen Fahrbahnnutzungen und Verkehrsregeln beachten sollten. Die Geschwindigkeit sollte stets den Gegebenheiten und der eigenen Fahrpraxis angepasst werden. Selbstredend sollte niemals unter Alkohol- und Drogeneinfluss gefahren werden“, teilt Patrick Zöller mit.

Das Tragen eines Helms, auch wenn keine gesetzliche Pflicht bestehe, könne bei Stürzen hilfreich sein. Vorausschauendes Fahren, Blickkontakt zu anderen Verkehrsteilnehmern und eine gute Beleuchtung bei Dunkelheit seien ebenfalls nicht verkehrt.

Rechtliche Vorgaben

Um einen E-Scooter zu benutzen, muss man mindestens 14 Jahre alt sein, benötigt jedoch keinen Führerschein oder Ähnliches.

Für die Fahrer gelten dieselben Alkoholgrenzwerte wie für Autofahrer. Wer mit 0,5 bis 1,09 Promille fährt und keine alkoholbedingte Auffälligkeit zeigt, begeht laut ADAC eine Ordnungswidrigkeit, die entsprechend geahndet wird.

Eine Straftat liegt ab einer Blutalkoholkonzentration von mindestens 1,1 Promille vor, aber auch, wenn ab 0,3 Promille alkoholbedingte Ausfallerscheinungen zu erkennen sind. Für Fahrer unter 21 Jahren und Führerscheinneulinge in der Probezeit gelten null Promille.