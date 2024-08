Mehrere Menschen sind am Samstag bei einem Unfall in der Truchtelfingerstraße in Albstadt verletzt worden, nachdem eine E-Scooter-Fahrerin stürzte.

Gegen 21 Uhr fuhr eine 33-Jährige mit einem E-Scooter auf dem Geh- und Radweg parallel zur Truchtelfinger Straße in Richtung Truchtelfingen, als sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und stürzte. Der E-Scooter rutschte dabei auf die Fahrbahn.

Ein 33-jähriger Fahrer eines VW Golf fuhr zu diesem Zeitpunkt in Richtung Ebingen und musste, um einen Zusammenstoß mit dem Scooter zu verhindern, bis zum Stillstand abbremsen. Während eine direkt hinter ihm fahrende 18-jährige Fahrerin eines BMW noch rechtzeitig bremsen konnte, übersah ein 39-jähriger Fahrer eines Hyundai die

stehenden Autos, fuhr auf den BMW auf und schob diesen auf den VW.

Durch den Unfall zog sich der Fahrer des Hyundai schwere und die Fahrerin des BMW leichte Verletzungen zu. Die 33-Jährige zog sich durch den Sturz vom Roller leichte Verletzungen zu.

Straße bis kurz nach Mitternacht gesperrt

An dem Hyundai und dem BMW entstand jeweils Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Der Hyundai war zudem nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. An dem E-Scooter sowie an dem VW Golf entstand Sachschaden in Höhe von jeweils 100 Euro.

Weil Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Fahrbahn von der Feuerwehr und mit einer Kehrmaschine gereinigt werden. Die Straße war für die Dauer der Reinigungsarbeiten in diesem Bereich bis kurz nach Mitternacht gesperrt.