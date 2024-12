In unserem Special verraten wir Ihnen diesmal, was das E-Paper alles kann - und das ist weitaus mehr, als "nur" die Zeitung abzubilden.

Das E-Paper ist so viel mehr, als das digitale Abbild der gedruckten Ausgabe. Mit verschiedenen Funktionen und Einstellungen können Sie die digitale Ausgabe Ihrer Tageszeitung im Handumdrehen an Ihre speziellen Bedürfnisse anpassen.

Einstellbare Schriftgröße, das Teilen von Artikeln, Vorlesefunktion, das Durchblättern der Ausgabe in der Detailansicht oder das Archiv - einfache Bedienbarkeit und Nutzwert stehen im Fokus. Was das E-Paper alles kann, das stellen wir Ihnen heute vor:

Progressiver Download

Sie können jetzt schon nach kurzer Zeit mit dem Lesen beginnen, während die Ausgabe im Hintergrund fertig geladen wird.

Archiv

Im Archiv finden Sie alle verfügbaren Ausgaben und Beilagen und alle Ausgaben, die Sie bereits heruntergeladen haben.

Schriftgröße

In der Detailansicht eines Artikels oder in den Einstellungen können Sie die Schriftgröße per Schieberegler anpassen und genießen immer eine brillante Bild- und Lese-Qualität.

Vorlesefunktion

In der Detailansicht eines Artikels finden Sie oben links im Menüband einen Lautsprecher, über den Sie sich den Artikel vorlesen lassen können.

Teilen

Einzelne Artikel können Sie nun auch in Ihren sozialen Netzwerken teilen. Dafür klicken Sie auf das Teilen-Symbol in der Detailansicht und wählen aus den unterschiedlichen Optionen aus.

Ausgaben

Über Ausgaben gelangen Sie von den anderen Menüpunkten wieder zurück zur Startseite.

Rätsel

Die Rätsel (Sudoku, Schwedenrätsel, Schiffe versenken) sind direkt in der App nutzbar.

Suche

Mit unserer Suchfunktion finden Sie in den Ausgaben der letzten 30 Tage, was Sie suchen.

Einstellungen

In den Einstellungen können Sie sich anmelden und verschiedene Einstellungen festlegen.

Durchblättern

Über die kleinen grauen Pfeile können Sie die Artikel in der Detailansicht durchblättern.

Bildergalerien

In der Detailansicht sehen Sie durch die kleine Kamera unten rechts, ob weitere Bilder verfügbar sind.

Ausführliche Anleitung mit Videos finden Sie unter schwabo.de/anleitung