E-Paper: leicht gemacht!: Unser digitales Angebot (SB+) ist in mehrere Varianten erhältlich

1 Die Zeitung steht den Lesern auch digital in mehreren Varianten zur Verfügung. Foto: red

Die Lahrer Zeitung ist die verlässliche Quelle für lokale Nachrichten und Ereignisse in der Region und steht seinen Leserinnen und Lesern auch digital in verschiedenen Formaten zur Verfügung.









In einer zunehmend vernetzten Welt ist der Zugang zu Informationen flexibler und vielfältiger geworden. Mit unserer Serie „E-Paper: leicht gemacht!“ geben wir umfassenden Einblick in unsere digitale Ausgabe. In acht Teilen erklären wir Möglichkeiten und Funktionen unseres E-Papers, das so viel mehr ist als das digitale Abbild der gedruckten Tageszeitung. In den kommenden Wochen erfahren Sie alles Wissenswerte – von der einfachen Registrierung bis hin zur optimalen Nutzung unseres E-Papers in der für Sie passenden Angebotsform. Ob mobil am Smartphone/Tablet in der App oder zu Hause am PC/Notebook am Webreader: als Nutzer lesen Sie mit dem E-Paper immer die vollständige digitale Ausgabe und genießen erweiterte Möglichkeiten, auch wenn App und Webreader sich in der Bedienung und einzelnen Funktionen unterscheiden. Wie? Das erklären wir im Rahmen unserer Serie.