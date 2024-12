E-Paper: leicht gemacht!: Nutzen Sie die Mehrwerte Ihrer digitalen Zeitung

Rätselliebhaber kommen mit dem SB E-Paper voll auf ihre Kosten. Im Webreader finden Sie spannende Spiele wie Sudoku, Kreuzworträtsel und Schiffe versenken direkt unterhalb der tagesaktuellen Ausgabe. In der App gibt es dafür einen eigenen Menüpunkt in der Fußzeile. Dabei stehen Ihnen verschiedene Schwierigkeitsstufen zur Verfügung: Sudoku reicht von leicht bis schwer, Schwedenrätsel fordern Ihr Wissen, und bei Schiffe versenken kommt Strategie ins Spiel. Ein täglicher Rätselspaß!

Lesen Sie auch

Beilagen: Mehr lesen, mehr erfahren

Zusätzlich zur Tageszeitung biete das SB E-Paper Zugang zu einer Vielzahl von Beilagen. Dazu zählen das Fernsehmagazin Prisma, die beliebte Wochenzeitung WOM und das Wochenend Journal, aber auch Einblicke in das Schwarzwald Gäste Journal, das wertvolle Tipps für Besucher der Region bereithält.

Prospekte: Immer bestens informiert

Ob Lebensmittel, Haushaltsprodukte oder Möbel – auch digital finden Sie wöchentlich die wichtigsten Prospekte der Händler aus Ihrer Region. Bleiben Sie auf dem Laufenden über Sonderangebote und Aktionen.

Die Sonntagszeitung

Sie möchten auch am Wochenende nicht auf Informationen und Unterhaltung verzichten? Jeden Sonntag starten Sie bestens informiert in den Tag mit der digitalen Sonntagszeitung! Die wichtigsten Sportereignisse aus der Welt und der Region, spannende Lokalsportberichte, aktuelle Nachrichten und unterhaltsame Themen erwarten Sie jede Woche in kompakter Form. Ob Sie sich für überregionale Top-Meldungen oder regionale Highlights interessieren – die Sonntagszeitung liefert Ihnen alles, was Sie wissen müssen, bequem in Ihrem E-Paper.

Weitere digitale Angebote für Ihre Region

Neben dem E-Paper bietet der Schwarzwälder Bote zahlreiche digitale Dienste, um Sie stets aktuell zu informieren.

Mit den Newslettern des Schwarzwälder Boten erhalten Sie lokale Nachrichten, Veranstaltungstipps und Gewinnspiele direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Wählen Sie aus zehn sorgfältig zusammengestellten Newslettern, die von unseren erfahrenen Redakteuren erstellt werden. Ein besonderes Highlight: „Schwabo 7“ – sieben Top-Themen, sieben Tage die Woche. Hier erhalten Sie täglich eine kompakte Übersicht über alles Wissenswerte aus der Region. Auch in Sachen Blaulicht sind Sie bei uns bestens informiert: „Schwabo Blaulicht“ fasst die wichtigsten Meldungen zu Unfällen, Bränden und Fahndungen aus der Region für Sie zusammen – klar und aktuell. Für unsere treuen Abonnenten bietet der „ABO Bonus Newsletter“ jede Woche attraktive Vorteile. Jeden Dienstag informieren wir Sie über exklusive Angebote, die Sie als Leser des Schwarzwälder Boten nicht verpassen sollten.

Neugierig geworden?

Melden Sie sich jetzt ganz einfach an unter www.schwarzwaelder-bote.de/newsletter und verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr!

Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram, um aktuelle Beiträge, spannende Einblicke und exklusive Inhalte zu erhalten und sich mit anderen Lesern auszutauschen. Über unseren WhatsApp-Kanal sind Sie noch schneller informiert. Hier erhalten Sie wichtige Neuigkeiten direkt auf Ihr Smartphone. Die Anmeldung ist einfach und unkompliziert – Einfach über Ihren WhatsApp Account unter „Aktuelles“ Kanäle „Mehr entdecken“ wählen und in der Suchleiste nach Schwarzwälder Bote suchen.