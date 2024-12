E-Paper: leicht gemacht!: Nützliches rund um die digitale Lahrer Zeitung

Im Rahmen der Serie „E-Paper: leicht gemacht!“ widmet sich der zweite Teil den wichtigsten Begriff en, die Ihnen rund um das digitale Angebot der Lahrer Zeitung begegnen werden. Das folgende Glossar bietet eine Übersicht und unterstützt Sie bei der Nutzung der unterschiedlichen Plattformen und deren Funktionen.

SB Plus: SB Plus ist das digitale Abonnement. Es ermöglicht uneingeschränkten Zugang zu exklusiven Inhalten auf lahrer-zeitung.de und in der SB News App. Erhältlich in den Varianten SB Plus Basis

und im LZ E-Paper.

SB Plus Basis: Unbegrenzten Zugriff auf alle Artikel auf lahrer-zeitung.de und in der SB News App, einschließlich exklusiver Inhalte, die nur von unseren Abonnenten vollumfänglich gelesen werden können.

LZ E-Paper: Das LZ E-Paper ist die digitale Ausgabe der gedruckten Zeitung. Die vollständige Tagesausgabe inklusive aller regionalen Nachrichten steht Ihnen ab 4 Uhr zur Verfügung. Bereits am Vorabend ab 20 Uhr gibt es die kreisweite lokale und regionale Berichterstattung. Das E-Paper kann online oder offline gelesen

werden. Ergänzt mit der digitalen Sonntagszeitung lesen Sie damit sieben Tage die Woche ganz bequem die wichtigsten Informationen aus Ihrer Region.

SB News App: Die SB News App bietet Nachrichten, exklusive Inhalte und Kommentare und wird rund um die Uhr aktualisiert. Während die Nutzung der App kostenlos ist, erfordert der Zugriff auf exklusive Inhalte mindestens ein SB Plus Basis Abonnement. Push-Benachrichtigungen: Dies sind Mitteilungen, die auf mobilen Geräten erscheinen und über wichtige Ereignisse oder Eilmeldungen in Echtzeit informieren. Diese können in den Einstellungen zugelassen oder abgelehnt werden - je nach Vorlieben des Nutzers.

Dark Mode: Eine Einstellung, die die Benutzeroberfläche in dunklen Farben darstellt. Dies ist augenschonender bei schwachem Licht und reduziert den Akkuverbrauch. Leseempfehlungen: Personalisierte Artikelvorschläge in der SB News App und auf der Webseite unter lahrer-zeitung.de basierend auf bisherigen Leseverhalten. Diese Funktion ist unter „Mein SB“ zu finden.

Browser: Browser sind Computerprogramme zur Darstellung von Webseiten bzw. Dokumenten und Inhalten im Word Wide Web.

Webreader: Macht die digitale Ausgabe der Lahrer Zeitung direkt im Browser zugänglich. Der Webreader ermöglicht das Lesen der digitalen Zeitung ohne die Notwendigkeit, eine App

zu installieren.

Download: Bei einem Download werden Daten vom Internet oder beispielsweise auch einem App Store auf Ihr Endgerät heruntergeladen und gespeichert. Plus-Inhalte: Exklusive Artikel, die nur für Abonnenten unbeschränkt nutzbar sind. Diese Inhalte sind auf lahrer-zeitung.de und in der SB News App mit dem „SB+“-Symbol gekennzeichnet.

Registrierung: Um Zugang zu personalisierten Funktionen, Abos und Inhalten zu erhalten, müssen sich Nutzer registrieren. Dies ermöglicht auch die Verwaltung von Abonnements und die Nutzung weiterer digitaler Angebote. Nachrichtenticker: Ein fortlaufend aktualisierter Überblick über die neuesten Nachrichten und Meldungen. Diese Funktion ist in der SB News App unter „Newsticker“ verfügbar.

Liveticker: Eine Echtzeit-Berichterstattung über wichtige Ereignisse, wie Sportveranstaltungen oder politische Entwicklungen, die kontinuierlich aktualisiert wird.

Merkliste: Eine Funktion, die es erlaubt, Artikel zu speichern, um sie später bequem nachzulesen. In der SB News App befindet sich die Merkliste im Menü unter „Mein SB“. Zugangsdaten: Die Anmeldedaten, bestehend aus Benutzername (= Ihre Mail-Adresse) und Passwort, die erforderlich sind, um sich für die digitalen Angebote der Lahrer Zeitung anzumelden.

Betriebssystem: Software, die zusammen mit der Hardware (Gerät) die Basis zum Betrieb bildet und die Funktionen des Gerätes steuert und überwacht. Die Lahrer Zeitung bietet Apps für die Betriebssysteme Android und iOS an.

Kundennummer: Eine 10-stellige Nummer, die mit einer „2“ beginnt und auf der Auftragsbestätigung oder der letzten Rechnung zu finden ist. Bei Bedarf kann sie auch über den Leserservice telefonisch unter 0800 2783 333 oder per E-Mail an aboservice@lahrer-zeitung.de angefragt werden.

Weitere Hilfen finden Sie auch online unter: produkte.lahrer-zeitung.de/faq