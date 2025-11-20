E-Mobilität in Weil am Rhein: Ladesäulen gehen in drei Weiler Ortsteilen in Betrieb

Stellvertretend für zwei weitere neue Ladesäulen in den Teilorten Märkt und Otterbach wurde die Dritte im Bunde in Ötlingen feierlich eingeweiht.
Großer Bahnhof rings um die neue E-Doppelladestation bei der Mehrzweckhalle Ötlingen: Oberbürgermeisterin Diana Stöcker, Bürgermeister Lorenz Wehrle aus Weil am Rhein, weitere Vertreter der Verwaltung, die Ortsvorsteher von Märkt und Ötlingen und Vertreter des Energie-Versorgers Naturenergie hatten Grund zum Feiern: Stellvertretend für zwei weitere neue Ladesäulen in Märkt und Otterbach wurde nun die Dritte im Bunde, diejenige in Ötlingen, feierlich eingeweiht.