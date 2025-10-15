E-Mobilität in Müllheim: Weitere Ladestandorte werden geschaffen

Wie weit ist das E-Mobilitätskonzept der Stadt Müllheim überhaupt gediehen? Darüber wurde im Gemeinderat informiert.
Vor der Vorstellung des neuen Parkraummanagements am Rathaus berichtete Mobilitätsmanagerin Antonia Schüttler über den aktuellen Stand bei der Umsetzung des Konzepts. Schließlich wirkten sich die Neustrukturierung der Stellplätze am Rathaus wegen der Umstellung auf Elektromobilität auf das Parkraumangebot aus. Aber auch über das Rathaus hinaus hat sich im Stadtgebiet einiges getan oder ist zumindest in Vorbereitung.