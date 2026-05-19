E-Mobilität in BW: So viele Ladesäulen gibt es in Ihrer Gemeinde – und so viele E-Autos

Für E-Autos gibt es wieder eine Kaufprämie. Wo stehen besonders viele Ladesäulen – und wo ist der E-Auto-Anteil bereits heute hoch? Wir zeigen es für alle Orte in Baden-Württemberg.
Wer ein neues E-Auto kauft, kann ab diesem Dienstag über ein Internetportal eine Förderung von bis zu 6000 Euro vom Staat bekommen. Damit dürfte die Zahl der E-Autos auf deutschen Straßen noch einmal stärker steigen. Allein in Baden-Württemberg fahren seit diesem Jahr bereits mehr als eine Million Autos mit alternativem Antrieb – mehr als 300.000 davon sind reine E-Autos.