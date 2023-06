Das Ziel liegt noch in weiter Ferne

1 Immer mehr Fahrer steigen auf E-Autos um. Foto: Heidepriem

Die Zahl der elektrisch betriebenen Fahrzeuge steigt in Oberndorf, Epfendorf und Fluorn-Winzeln weiter an. Doch vom ambitionierten Ziel, das sich die Bundesregierung gesetzt hat, ist man noch weit entfernt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Immer mehr E-Autos sind auf den Straßen unterwegs. Das bestätigte auch ein genauer Blick auf die Zahlen: So waren beispielsweise in Oberndorf zum 1. Oktober des vergangenen Jahres 79 reine Elektro-Fahrzeuge gemeldet. Zum Vergleich: Anfang 2017 waren es lediglich acht. Unsere Redaktion berichtete im Februar über die Entwicklung der E-Mobilität in der Region.