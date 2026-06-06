E-Mail-Betrug im Nordschwarzwald: Fast 1700 Euro an Kriminelle überwiesen – so schützt man sich vor Phishing-Mails

Eine gefälschte Hotel-E-Mail brachte einen Leser beinahe um viel Geld. Wir erklären, wie man die perfiden Methoden der Täter durchschauen kann.
Der nächste Urlaub ist seit März gebucht: Im September geht es nach Slowenien. Die Reise schien längst organisiert – das dachte ein Leser aus dem Nordschwarzwald. Bis plötzlich eine E-Mail im Postfach auftauchte. Angeblich vom Hotel. Der Inhalt: Die Buchung müsse dringend erneut bestätigt und per Kreditkarte bezahlt werden, andernfalls werde die Reservierung storniert. Auf den ersten Blick wirkte alles seriös. Die persönlichen Daten – Name und Telefonnummer – stimmten, der Reisezeitraum und sogar die Buchungsnummer waren korrekt. Was den Leser stutzig machte: Er war von Urlaubsbuchungen bislang gewohnt gewesen, dass das Geld erst rund einen Monat vor Reisebeginn abgebucht werde.