E-Mail-Betrug im Nordschwarzwald: Fast 1700 Euro an Kriminelle überwiesen – so schützt man sich vor Phishing-Mails

Eine gefälschte Hotel-E-Mail brachte einen Leser beinahe um viel Geld. Wir erklären, wie man die perfiden Methoden der Täter durchschauen kann.

Der nächste Urlaub ist seit März gebucht: Im September geht es nach Slowenien. Die Reise schien längst organisiert – das dachte ein Leser aus dem Nordschwarzwald. Bis plötzlich eine E-Mail im Postfach auftauchte. Angeblich vom Hotel. Der Inhalt: Die Buchung müsse dringend erneut bestätigt und per Kreditkarte bezahlt werden, andernfalls werde die Reservierung storniert. Auf den ersten Blick wirkte alles seriös. Die persönlichen Daten – Name und Telefonnummer – stimmten, der Reisezeitraum und sogar die Buchungsnummer waren korrekt. Was den Leser stutzig machte: Er war von Urlaubsbuchungen bislang gewohnt gewesen, dass das Geld erst rund einen Monat vor Reisebeginn abgebucht werde.

Doch an eine Phishing-Mail – so nennt man gefälschte E-Mails, mit denen Kriminelle versuchen, an sensible Daten wie Passwörter, Kreditkartennummern oder Bankdaten zu gelangen – dachte der Leser wegen der richtigen Angaben trotzdem nicht.

Die Kreditkartennummer war schnell eingegeben und automatisch wurde er in sein Online-Banking weitergeleitet. Es fehlte nur noch der Klick auf „Auftrag freigeben“ – dann wären mehr als 1700 Euro an Kriminelle überwiesen, und die eigenen Kreditkartendaten übermittelt worden. Im letzten Moment zweifelte der Leser doch und wartete erst einmal ab. Drei weitere E-Mails mit Drohungen, er müsse zahlen, da ansonsten das Hotelzimmer storniert werde, erhielt er noch. Erst als er das Hotel direkt kontaktierte, warnte ein Mitarbeiter ihn, nicht auf die Mails zu reagieren, da sie definitiv nicht vom Hotel stammten.

Tippfehler sind selten ein eindeutiger Hinweis

Doch wie können Verbraucher gefälschte Mails, die wie in diesem Fall täuschend echt erscheinen, überhaupt erkennen? Tippfehler oder seltsame Umlaute im Text seien nur noch selten ein eindeutiger Hinweis auf einen Phishing-Versuch. Auch bei einem gut formulierten Text sollte man deshalb wachsam sein, wie Michael Strauß von der Abteilung Prävention des Polizeipräsidiums Pforzheim sagt.

Misstrauisch werden müssten Verbraucher aber, wenn in der Mail Zeitdruck ausgeübt und dazu aufgefordert wird, sofort zu handeln. Drohungen, wie in dem Fall des Lesers, dass ansonsten die Buchung storniert wird, seien auch ein Hinweis auf betrügerische E-Mails.

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Auch wenn vertrauliche Daten wie die PIN für den Online-Bankzugang oder eine Kreditkartennummer hinterlegt werden sollen oder die E-Mail Links und Formulare enthält, sei Vorsicht geboten. Scheint die Mail von einer bekannten Person oder Organisation zu stammen, ist das Anliegen des Absenders aber ungewöhnlich, müssten Empfänger ebenso aufpassen, erklärt Strauß.

Erhält man eine vermeintlich betrügerische Mail, sollten auf keinen Fall Verlinkungen auf andere unbekannte Webseiten angeklickt und keine Dateianhänge geöffnet werden, da sich Schadsoftware dahinter verstecken könnte. Es sei wichtig, sensible Daten wie Kreditkarteninformationen, Passwörter und Bankdaten nicht weiterzugeben.

Wenn nötig Konten oder Karten sperren lassen

Und wenn bereits auf die Betrugs-Mail reagiert und Kreditkartendaten übermittelt wurden? Dann sollte man sofort den echten Anbieter, etwa das Kreditinstitut oder den Zahlungsdienstleister, kontaktieren, wenn nötig Konten oder Karten sperren lassen, zum Beispiel über die Sperr-Hotline 116 116, sagt der Beamte. Und Strauß gibt weitere Hinweise: „Bleiben Sie auf keinen Fall untätig, ändern Sie umgehend Passwörter und Sicherheitsfragen, prüfen Sie besonders regelmäßig Ihre Kontoauszüge, stellen Sie Strafanzeige bei der Polizei.“

Außerdem müsste schnell überprüft werden, ob weitere Accounts betroffen sind. Denn, so teilt Strauß mit: „Konnten die Täter den Zugang zu einem E-Mail-Account erbeuten, müssen Sie alle Passwörter von Konten ändern, bei denen der E-Mail-Account als Benutzername verwendet wurde.“

Täter befinden sich meist im außereuropäischen Ausland

Gestohlene Gelder bekommen Geschädigte gegebenenfalls durch die Kreditkartengesellschaft zurückerstattet. Ein Zurückholen der Gelder sei nahezu unmöglich, da die polizeiliche Erfahrung zeige, dass Geld im außereuropäischen Raum in der Regel weiter transferiert werde und sich die Täter meist im außereuropäischen Ausland befinden, wie von der Polizei zu erfahren ist.

Ist es sinnvoll, Vorfälle auch dann zur Anzeige zu bringen, wenn, wie bei dem Leser, kein Schaden entstanden ist? „Straftaten finden im Verborgenen statt. Die Polizei erfährt letztlich nur dann davon, wenn Betroffene Anzeige erstatten. Nur dann kann sie tätig werden und Ermittlungen einleiten – und andere vor Schaden bewahren“, erklärt der Beamte.

Da bereits versuchter Betrug strafbar sei, sei es sinnvoll, auch in diesem Fall Anzeige zu erstatten. Eine Strafanzeige könne entweder beim Amtsgericht, bei der Staatsanwaltschaft oder bei der Polizei gestellt werden. Das sei schriftlich per Post, persönlich vor Ort, telefonisch oder sogar online möglich.