Spediteure stehen wegen enorm gestiegener Dieselpreise unter Druck. Eine Alternative könnten E-Lkw sein. Doch für einen flächendeckenden Einsatz fehlt nach Branchenangaben eine wichtige Voraussetzung.
Frankfurt/Main - Das deutsche Transportgewerbe kritisiert massive Lücken im Ladenetz für Elektro-Lkw. "Die Lkw sind super, die Technik funktioniert", sagte der Vorstand des Bundesverbandes Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL), Dirk Engelhardt, der Deutschen Presse-Agentur. Doch beim Bau von Ladestationen hingen Deutschland und die EU meilenweit hinterher. Hier brauche es dringend mehr Schub, mahnte er.