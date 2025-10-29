E-Ladestation in Balingen: Noch immer kein Strom – Bürger verlieren die Geduld

Eine Bürgerin hat im Gemeinderat gefragt, wann man endlich E-Bikes in Frommern an der Station laden könnte. Die Stadtwerke erklären, warum hier noch kein Strom fließt.
Seit geraumer Zeit steht in der Jahnstraße in Frommern auf der Höhe des Spielplatzes eine Ladestation für E-Bikes. Eigentlich eine tolle Sache, wenn man den Chargercube nutzen könnte. Wann dies endlich möglich sei, fragte eine Bürgerin in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Verwaltung. Unsere Redaktion hakte ebenfalls bei den Stadtwerken nach. Die Antwort fällt mäßig befriedigend aus.