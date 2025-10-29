E-Ladestation in Balingen: Noch immer kein Strom – Bürger verlieren die Geduld

Eine Bürgerin hat im Gemeinderat gefragt, wann man endlich E-Bikes in Frommern an der Station laden könnte. Die Stadtwerke erklären, warum hier noch kein Strom fließt.

Seit geraumer Zeit steht in der Jahnstraße in Frommern auf der Höhe des Spielplatzes eine Ladestation für E-Bikes. Eigentlich eine tolle Sache, wenn man den Chargercube nutzen könnte. Wann dies endlich möglich sei, fragte eine Bürgerin in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Verwaltung. Unsere Redaktion hakte ebenfalls bei den Stadtwerken nach. Die Antwort fällt mäßig befriedigend aus.

Ursprünglich wurde der Chargercube angeschafft, um während der Gartenschau im Sommer 2023 eine Lademöglichkeit für Fahrräder anbieten zu können. „Im Anschluss an die Gartenschau wurde im Rahmen der Stadtplanung nach einem neuen, passenden Standort gesucht“, heißt es auf unsere Anfrage.

Zwar wurde in Frommern ein Platz für die Station gefunden, an der rein theoretisch acht Akkus gleichzeitig geladen werden können. Die Praxis sieht aber anders aus. Die Station ist außer Betrieb.

Schmierereien auf der Rückseite der Ladestation Foto: Eyckeler

Auf einem Schild heißt es: „Wir freuen uns, dass Sie demnächst hier Ihr E-Bike laden können. Unkompliziert, schnell und kostenlos.“ Weiter wird auf einen technischen Umbau verwiesen. Sobald dieser abgeschlossen sei, könne es losgehen. Aus Tagen, die man sich noch gedulden müsste, sind mittlerweile aber mehrere Wochen geworden.

„Mit dem Aufbau dieser Lademöglichkeiten möchten wir einen Beitrag dazu leisten, Balingen attraktiver zu gestalten. Darum ist es uns wichtig, dass die Ladeinfrastruktur auch nachhaltig mit PV-Strom betrieben wird“, schreibt Stadtwerkesprecher Thomas Otto.

„Hierbei komme es allerdings nach wie vor zu Lieferengpässen bei benötigten Bauteilen. „Wir arbeiten im Augenblick daran, dass die Ladestation bald in Betrieb genommen wird. Die vorgesehene Stromgewinnung durch PV muss allerdings nachträglich installiert werden.“ Wann es so weit ist, ging aus der Antwort der Stadtwerke aber nicht hervor.

Die E-Bike-Fahrer müssen sich also noch immer gedulden. Bislang diente der Chargercube lediglich unbekannten Sprayern als Plattform für ihre Schmierereien. Völlig unnötig in einer Stadt, die in Sachen Graffiti-Kunst zahlreiche Angebote und Möglichkeiten für Künstler schafft.