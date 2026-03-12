E-Ladesäulen stehen bereits: Hier entsteht erster Tesla Supercharger im Schwarzwald-Baar-Kreis

Aus den ursprünglichen Plänen, den Tesla Supercharger am E-Center in Bad Dürrheim zu realisieren, ist nichts geworden. Stattdessen gibt es das Angebot nun in Villingen.
Kräftig gebaggert und gebaut worden ist in den vergangenen Tagen am E-Center in der Vockenhauser Straße in Villingen. Das Ziel der Arbeiten schien anfangs unklar, nun wird aber deutlich: Auf dem Parkplatz sind vier Ladepunkte von Tesla, die sogenannten Supercharger, entstanden. Sie wurden allerdings noch nicht in Betrieb genommen.