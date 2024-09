E-Commerce: Visa rollt vereinfachtes Online-Bezahlverfahren aus

1 Der Kreditkartenanbieter Visa rollt ein neues Bezahlverfahren aus. (Archivbild) Foto: Sina Schuldt/dpa

Einkaufen im Internet liegt seit Jahren im Trend, doch oft ist das Bezahlen mit Kreditkarte und Co. kompliziert. Der Kreditkartenriese will nun mit einem neuen Verfahren punkten.









Frankfurt/Main - Der Kreditkartenanbieter Visa will sein vereinfachtes Online-Zahlverfahren "Click to Pay" bis Jahresende bei mehr großen Händlern in Deutschland etablieren. "Ein Drittel der Top-20-Onlinehändler in Deutschland wird Click to Pay bis Jahresende anbieten", sagte Visa-Deutschlandchef Tobias Czekalla in Frankfurt.