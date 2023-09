E-Carsharing in Calw

1 Stoßstange an Stoßstange stehen die Elektrofahrzeuge der Deer GmbH im Stammheimer Feld. Foto: Rousek

Im Stammheimer Feld stehen auf sämtlichen öffentlichen Parkflächen entlang der Straßen Autos des Calwer E-Carsharing-Unternehmens Deer GmbH. Doch verfügbar scheint keines davon zu sein, wie ein Kunde schildert.









Würde man das Spiel „Ich sehe was, was du nicht siehst“ bei der Fahrt durch das Stammheimer Feld spielen, fielen die Beschreibungen wohl immer gleich aus: Es ist weiß (in einigen Fällen auch mal schwarz), hat vier Reifen und auf der Seite ist ein grüner Schriftzug.