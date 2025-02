E-Car-Sharing-Station am ZOB: Stadt Dornstetten baut ihr Mobilitätsangebot aus

E-Car-Sharing-Station am ZOB

1 Eröffneten die E-Car-Sharing-Station am ZOB in Dornstetten: Bürgermeister Bernhard Haas Haas, Lea Blesel von „Deer“ (von links), Bauamtsleiter Alexander Mönch (Dritter von rechts), Gemeinderäte und Bürger Foto: Monika Schwarz

Am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Dornstetten wurde am Donnerstag der Startschuss für das neue E-Car-Sharing-Angebot der Firma Deer gesetzt. Sie betriebt inzwischen einen Pool aus 1049 E-Fahrzeugen und 404 Standorten.









Nachhaltige Mobilität wird in Zeiten des Klimawandels immer wichtiger. Mit dem Start des E-Car-Sharings hat die Stadt Dornstetten das bisherige Mobilitätsangebot in diesem Bereich um eine Komponente ergänzt. Ab sofort können alle in der Deer-App registrierten Bürger auch von Dornstetten aus das bereitstehende Auto für Fahrten nutzen.