In Zimmern am Alois-Mager-Platz gibt es ab sofort Car-Sharing. Die Calwer Firma Deer macht’s möglich.

Ab sofort können Autofahrer ganz bequem ein E-Auto in Zimmern mieten. Die Gemeinde Zimmern fand mit Deer, der Tochterfirma der Energie Calw, einen Anbieter, der über die Region hinaus bekannt ist. So ist nun zum Beispiel auch eine Fahrt an den Flughafen mit dem Mietauto möglich, denn dort stehen Deer-Parkplätze direkt am Flughafen bereit, wie die Gemeinde mitteilt.

Die Gemeinde unterstützte das Projekt mit der Errichtung der Bodenplatte für die E-Ladesäule am Alois-Mager-Platz durch den Bauhof sowie der Firma Baur Transporte aus Zimmern.

Und so geht’s

Auch in weiteren Städten und Gemeinden ist das Angebot zu finden, so dass auch eine einfache Fahrt gebucht werden kann. In Rottweil ist ebenfalls Car-Sharing mit der Firma Deer geplant. So kann das Auto einfach an den Deer-Ladestationen abgestellt und eine neue Buchung für die Rückfahrt vorgenommen werden.

Bürgermeisterin Carmen Merz freut sich, mit den Ladestationen und der E-Carsharing-Firma, das es so möglich ist, das nachhaltige Mobilitätsangebot der Gemeinde weiter auszubauen.

Genutzt werden können die Fahrzeuge über die Deer-Car-Sharing-App oder über das Buchungsportal https://www.deer-mobility.de/hier-gratis-registrieren/. Dort können sich die Nutzer kostenlos registrieren.

Nach Verifizierung des Führerscheins wird die Nutzung freigeschaltet. Die Bedienung der Fahrzeuge läuft anschließend über die App.

900 Fahrzeuge im Netz

Jede Fahrt mit einem der derzeit 900 Deer-E-Fahrzeuge kann innerhalb des Deer-Mobilitätsnetzes in Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz und Hessen an jeder der 948 Ladepunkte an 378 Standorten beginnen und enden. Dank des stationsflexiblen Modells sind auch Einwegfahrten ohne Probleme möglich und das eigene Auto kann zuhause bleiben, wirbt die Gemeinde. So würden Kosten werden gespart und die Umwelt geschont.

Gewährleistet sei zu dem die Reichweite des Autos und ein Parkplatz an der Ladesäule ohne Zusatzkosten.

Außerdem verfügt Deer über Stationen an den Flughäfen Frankfurt, Karlsruhe/Baden-Baden und Stuttgart.

Weitere Infos zu den Tarifen gibt es unter: https://www.deer-mobility.de/unsere-tarife-257/deer GmbH

Kontakt zu Service-Team: (07051 1300-120) sowie per Mail (carsharing@deer-mobility.de) zur Verfügung.