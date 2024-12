E-Autos und SUVs: Rangendinger Prüfwerkstatt verrät Tipps – Automarkt macht sich bemerkbar

1 Bei der Hauptuntersuchung werden auch die Räder und das Fahrwerk genau unter die Lupe genommen. Foto: Kapitel-Stietzel

Die GTÜ Prüfstelle Rangendingen ist die Anlaufstelle in der Gemeinde für Hauptuntersuchungen und Oldtimereinstufungen: Auch Trends auf dem Automarkt machen sich hier bemerkbar, wie das Prüfteam im Gespräch mit der Redaktion berichtet. Zudem geben sie Tipps, was man vor der Untersuchung beachten sollte.









Das dürfte den meisten Autofahrern bekannt vorkommen: Alle paar Jahre ist es wieder soweit und der Wagen muss zur umgangssprachlich als „TÜV“ bekannten Hauptuntersuchung, bevor die Prüfplakette hinten am Wagen ihr Haltbarkeitsdatum überschreitet: Schließlich drohen sonst Bußgelder und am Ende gar ein Punkt in Flensburg. In Rangendingen ist die GTÜ Prüfstelle in der Hechinger Straße seit ihrer Eröffnung im Juni 2022 die Anlaufstelle, an der man die für die Plakette notwendige Hauptuntersuchung machen lassen kann: Mehrmals täglich werden dort Vehikel aller Art – und aus verschiedenen Epochen – von unten bis oben durchgecheckt.