Rottweil - Der Name des Konzerns wird automatisch mit Kolben für Verbrennermotoren assoziiert. Seit fast 80 Jahren gibt es Mahle am Standort Rottweil – einer der größten Standorte des Technologiekonzerns in Europa. Jetzt ist das Unternehmen mehr denn je im Wandel begriffen. Und steht vor großen Herausforderungen. 2020 war bekannt geworden, dass 150 Stellen in Rottweil gestrichen werden sollen. Wie sind die Perspektiven am Standort Rottweil? Mit welchen neuen Technologien will man den Wandel bewältigen? Zu den Fragen unserer Redaktion nimmt ein Sprecher des Konzerns schriftlich Stellung: