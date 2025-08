E-Autos laden in Ostelsheim: Drei Ladesäulen am HHB-Haltepunkt geplant

Ende des Jahres soll die Hermann-Hesse-Bahn (HHB) fahren. Dann soll auch der Haltepunkt in Ostelsheim fertig sein. Für Bau und Gestaltung der Bahnsteige selbst, ist der Zweckverband der HBB verantwortlich. Die umliegenden Flächen liegen in der Verantwortung der Kommune. Der Gemeinderat hat sich deshalb schon Gedanken zur Anzahl der Auto- und Fahrradstellplätze gemacht.

Die Kommune plant dort 25 PKW-Parkplätze, die um zusätzliche 20 erweitert werden können. Zudem hat der Gemeinderat zudem Abstellmöglichkeiten für knapp 40 Fahrräder geplant, davon die Hälfte in sicheren Boxen. Deren Schließsystem soll an allen Haltepunkten der HHB einheitlich sein.

Ladesäulen kommen von Mannheimer Unternehmen

Nun beschäftigte sich der Gemeinderat mit einem weiteren Aspekt: Ladesäulen für E-Autos. Die Verwaltung habe sich über Monate am Markt umgeschaut, so Bürgermeister Ryyan Alshebl in der jüngsten Sitzung. Denn selbst bauen - und bezahlen - wolle die Kommune die Ladesäulen nicht. Die Wahl sei auf das Mannheimer SI Energy gefallen. Die Firma baue und betreibe Ladesäulen. SI Engery-Projektmanager Michael Kosmider sprach von 100 Standorten in ganz Deutschland. Bald sollen es 200 sein. Diese würden „in der Regel“ mit grünem Strom betrieben. Ein großes Projekt sei ein Parkhaus in Mannheim. Hier betreibe SI Energy 80 Wallboxen, die von einer PV-Anlage auf dem Dach gespeist werden.

In unterschiedlichen Geschwindigkeiten Auto laden

In Ostelsheim geht es um kleinere Dimensionen. SI Energy will hier drei Ladesäulen bauen und betreiben. Damit stünden am Bahnhof sechs Ladepunkte zur Verfügung, zwei pro Säule. Laut Kosmider entspreche das dem ermittelten Bedarf. SI Energy plane drei unterschiedliche Ladesäulen: eine 22 Kilowatt-Wechselstrom-, eine 50 Kilowatt-Gleichstrom- und eine 150 Kilowatt-Gleichstromladesäule. Diese ermöglichen das Aufladen des Autoakkus in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Bezahlen können die Autofahrer laut Kosmider an einem „Kiosksystem“ einfach mit der Bankkarte - oder mit E-Tankkarten der gängigen Anbieter.

Gemeinde erhält Umsatzbeteiligung

Für die Kommune hat die Kooperation zwei Vorteile. Sie muss kein eigenes Geld für Bau und Betrieb ausgeben. Und sie erhält von der Firma eine Umsatzbeteiligung. Die hängt laut Kosmider vom Stromabsatz ab. Er rechne mit rund 3600 Euro, welche Ostelsheim so pro Jahr einnehme. Dazu kämen nochmal 720 Euro pro Jahr als Pacht für die drei benötigten Stellplätze. Das Geld zahlt SI Energy an die Kommune.

Schnellladen lohnt sich

Stefan Wannenmacher (UL) fragte sich, ob Schnellladesäulen an einem Bahnhof sinnvoll seien. Die Menschen stellten die Autos dort ja eher länger ab, weil sie dann mit dem Zug weiterfahren. Kosmider meinte, dass sich Schnellladesäulen trotzdem lohnten. Denn es gebe ja auch die, die nur jemanden am Bahnhof absetzten oder abholten. Und die könnten in ihrer Wartezeit das Auto voll aufladen. Wannenmacher war von Kosmiders Konzept angetan, ebenso Klaus Richter (OFW).