E-Autos laden in Nagold: Läuft „Bombe“ – warum die Stadt trotzdem keine eigenen Ladestationen mehr baut

Die Ladesäulen für E-Autos am Europaplatz in Nagold sind gefragt. Als Betreiber neuer Ladepunkte sieht sich die Stadt künftig aber nicht mehr. Wie der Ausbau dennoch vorangehen soll.
Mit der zukünftigen Mobilitätsdrehscheibe am Parkhaus Weihergässle will die Stadt Nagold ein Zeichen setzen für die Verkehrswende Richtung Elektromobilität – für E-Bikes genauso wie für E-Autos. Und die Energie dafür soll durch Photovoltaik produziert werden. Bei der Stadt schwärmt man schon für das Vorhaben: „Ein Meilenstein“, so etwa Bauamtschef Rafael Beier, der ankündigt, dass die Drehscheibe in diesem Jahr fertig geplant werden soll. 2026 sollen die Bauarbeiten beginnen.