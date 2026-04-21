E-Autos aus China: Chinesische Marken drängen nach Deutschland und Europa

Lange galten chinesische Autos in Deutschland als Randphänomen. Nun drängen sie aus der Nische heraus - und der Iran-Krieg könnte ihre Expansion beschleunigen.
München/Peking - Chinesische Automarken gewinnen in Deutschland und Europa immer mehr an Boden. Im ersten Quartal waren sie für rund 3,1 Prozent der Neuzulassungen in Deutschland verantwortlich, wie sich aus Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes ablesen lässt. Das ist zwar nur ein kleiner Anteil, doch er wächst schnell: Im Gesamtjahr 2025 waren es 2,4 Prozent, 2024 erst 1,7 Prozent.