E-Autohersteller: Im Tesla-Werk Grünheide fehlen 65.000 Tassen

1 Tassen gesucht: Im Tesla-Werk sind Zehntausende Kaffeetassen abhanden gekommen (Archivbild). Foto: Jörg Carstensen/dpa

Der Autobauer Tesla steht sonst vor ganz anderen Herausforderungen. Doch nun wird bekannt: In der Fabrik in Grünheide stehen nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ob wieder welche nachgekauft werden?









Grünheide - Der US-Elektroautobauer Tesla hat intern ein Problem mit Zehntausenden fehlenden Kaffeetassen in seinem Werk in Grünheide. Seit einiger Zeit sind insgesamt 65.000 Kaffeetassen nach Informationen des "Handelsblatts" und der Deutschen Presse-Agentur nicht mehr da, wo sie sein sollen. In einer Betriebsversammlung sprach Werksleiter André Thierig darüber und erwähnte die Zahl. "Rein statistisch hat jeder von euch schon fünf Ikea-Kaffeetassen zu Hause", sagte Thierig dort. Das "Handelsblatt" berief sich auf einen Mitschnitt der Betriebsversammlung.