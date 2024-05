1 Mitarbeiter der Stadt Riedlingen in Baden-Württemberg stellen am 31. Mai Absperr- und Hinweisschilder mit der Aufschrift „Hochwasser“an einem vom Regen überfluteten Radweg auf. Foto: dpa/Thomas Warnack

Bis zu 150 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb 24 Stunden sagt der Deutsche Wetterdienst für Süddeutschland voraus. In zahlreichen Landkreisen gelten Unwetterwarnungen. Was Sie jetzt wissen müssen.









Bitte anschnallen, es geht los! Von Freitag (31. Mai) bis Sonntag (2. Juni) regnet es in Teilen Deutschlands heftig. „Die seit Tagen angekündigte Unwetterlage für weite Bereiche Süddeutschlands ist nun südlich der Donau bereits im Gange und breitet sich in der Folge weiter nach Norden aus“, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Freitagvormittag. Für zahlreiche Landkreise hat der DWD Unwetterwarnungen herausgegeben.