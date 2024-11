Offenbach - Die Menschen in Deutschland müssen sich an diesem Mittwoch auf ungemütliches Wetter einstellen. Es ist mit nasskaltem Schauerwetter und einzelnen Graupelgewittern zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

In den Bergen könne es winterlich werden und schneien. Ab dem Morgen sind in den Alpen demnach länger anhaltende Schneefälle zu erwarten. Bis zum frühen Nachmittag kann es laut DWD bis zu zehn Zentimeter Neuschnee geben - in den Allgäuer Alpen teilweise bis zu 30 Zentimeter.

In der Mitte und im Süden Deutschlands soll es windig - in den Bergen stürmisch - werden. Auf Berggipfeln seien Sturmböen mit bis zu 85 Kilometern pro Stunde möglich. An der Küste werden einzelne Kaltluftgewitter erwartet. Nachts sei vielerorts mit Frost und Glätte zu rechnen.