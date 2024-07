Legionellen in der Mehrzweckhalle

Duschen in Boll gesperrt

1 Bei der jüngsten Trinkwasser-Untersuchung wurden Legionellen festgestellt. (Symbol-Foto) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

In den Duschen der Boller Mehrzweckhalle wurden Legionellen festgestellt. Nun muss gehandelt werden.









Die Duschen in der Boller Mehrzweckhalle dürfen derzeit nicht benutzt werden. Bei der jüngsten Trinkwasser-Untersuchung wurden Legionellen festgestellt, hieß es in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt in Oberndorf.