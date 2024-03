1 Ein Feld am Stadtrand von Leipzig steht stellenweise unter Wasser. Nach dem regenreichen Februar ist der Boden auf vielen landwirtschaftlichen Flächen durchgeweicht und lässt eine Bearbeitung kaum zu. Foto: dpa/Jan Woitas

Das nasse Winterhalbjahr hat die Dürre in Deutschland beendet. Einerseits ist Aufatmen angesagt. Andererseits sind die langfristigen Vorhersagen der Klimaforscher alles andere als günstig. Wer sind die Gewinner und Verlierer des nassen Winters 2023/2024?









Link kopiert



Der vergangene Winter ist nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach einer der nassesten seit dem Jahr 1881 gewesen. Für die Böden, die nach mehreren Dürrejahren in Teilen des Deutschlands bis in tiefe Schichten ausgedörrt waren, bedeutet das eine Erholung. Ist damit Trockenheit für dieses Jahr kein Thema mehr? Welche Auswirkungen haben die nassen Böden? Und was ist künftig in Deutschland zu erwarten? Ei Überblick: