Durchwachsenes Zwischenfazit: Der TV Trichtingen spielt ein Vorrunde mit Licht und Schatten

Die Reise am vergangenen Spieltag führte die Faustballer des TV Trichtingen nach Augsburg. Dort ging’s gegen den Gastgeber sowie den Mitaufsteiger aus Leipzig antreten. Die Tabellenlage der gegnerischen Mannschaften hätte nicht unterschiedlicher sein können: Der TV Augsburg war Zweiter, der SC DHfK Leipzig hingegen stand auf dem letzten Tabellenplatz.

Den Beginn machte am Wochenende die Partie gegen den TV Augsburg. Die Trichtinger fanden zu keinem Zeitpunkt zu einer konstanten Leistung und machten sich das Leben selbst schwer. Mit einfachen Fehlern in der Annahme und einer schwachen Leistung im Angriff konnten sie zu keinem Zeitpunkt wirklich etwas gegen den TV Augsburg ausrichten. Somit ging das Spiel in drei Sätzen an Augsburg (6:11, 7:11, 7:11).

Nach einer Spielpause war dann das Motto: „Mund abputzen und weitermachen!“ Gegen Leipzig spielte sich die Mannschaft von Trainer Armin Diesch in einen Rausch und ließ dem Tabellenletzten keine Chance in diesem Spiel, die drei Sätze gingen allesamt klar (11:2, 11:4, 11:4) an den TVT.

Allerdings muss man sich im Trichtinger Lager nach dem Abschluss der Vorrunde eingestehen, dass es nicht immer gelang, die erwartete Leistung auf den Platz zu bringen. So wurde der ein oder andere Punkt liegen gelassen.

Derzeit auf Platz sechs

Derzeit liegt der TV Trichtingen auf dem sechsten Platz und startet am 14. Juni um 15 Uhr in der Fackelbergarena in die Rückrunde. Dort sollen die ersten vier Punkte der Rückrunde eingefahren werden.

Auch die Damenmannschaft des TV Trichtingen war am Wochenende im Einsatz, am Sonntag stand der zweite Spieltag in Neubulach an.

Im ersten Spiel traf man direkt auf den Gegner vom ersten Spieltag, die Mannschaft des TSV Malmsheim. Konnte man vor zwei Wochen noch punkten, hatte sich das Blatt dieses Mal gewendet. In den ersten Satz kamen die TVT-Damen nur schwer ins Spiel, auch bedingt durch das wechselhafte Wetter mit Wind und Regen. Daher ging der erste Durchgang klar mit 11:5 an Malmsheim. Den zweiten Satz gestalteten die TVT-Damen dann offener – am Ende hatte der Gegner aber mit 15:13 knapp die Nase vorn und gewann das Match.

Nach einer längeren Pause mit einem Schiedsrichtereinsatz ging’s im zweiten Spiel des Tages gegen den TV Stammheim II – ebenfalls ein Gegner vom ersten Spieltag. Im ersten Satz starteten die Trichtingerinnen gut und gewann mit 11:8, der zweite Durchgang ging mit dem gleichen Ergebnis an den Gegner, so dass ein dritter Satz her musste. Auch hier waren beide Teams wieder auf Augenhöhe, dennoch musste sich am Ende die Trichtinger Mannschaft mit 8:11 geschlagen geben.

Fokus auf Heimspieltage

Im letzten Spiel des Tages traf der TVT auf den Gastgeber des SC Neubulach. Der Wind auf dem allgemein durchwachsenen Rasenplatz nahm zu und die Konzentration und der Kampfgeist der TVT-Damen nahm ab. Die Abwehr in der eigenen Mannschaft konnte nicht jedem Angriff standhalten und es schlichen sich zu viele Eigenfehler ein. Am Ende stand eine 0:2 Niederlage (9:11, 7:11) zu Buche.

Derzeit stehen die Damen des TV Trichtingen auf dem letzten Platz, wollen aber bei den zwei Heimspieltagen am 15. und 22, Juni das Feld von hinten aufmischen. Es spielten: Lena Holzer, Lotta Hotz, Anna Schöllhammer, Julia Heinzmann, Sina Rötzer, Justina Stark und Sara Grözinger.