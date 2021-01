Durchsuchungen in VS und Bad Dürrheim Haben Ermittler Rauschgift im Visier?

Mit Kräften der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit sowie Beamten der Kriminalpolizei rückt die Polizei um exakt 6 Uhr in der Früh schließlich im Gewerbegebiet Auf Stocken an, ehe es kurz danach mehrere hundert Meter weiter in das nahe gelegene Wohngebiet geht. Dort haben die Beamten ein Einfamilienhaus im Visier, welches in der Folge durchsucht und der Bewohner befragt wird.

Es ist jedoch nicht der einzige Ort, der in Bad Dürrheim von den Polizeikräften angefahren wird. Auch in der Karlstraße rücken die Beamten zur gleichen Zeit an. Mit zwei Fahrzeugen positionieren sie sich an einem Lebensmittelmarkt, unweit des Polizeipostens. Darüber hinaus rücken außerhalb von Bad Dürrheim an diesem Morgen Polizeibeamte an. So wurde ein weiteres Objekt in Schwenningen von der Polizei durchsucht. Diese Maßnahme, so erfährt der Schwarzwälder Bote, steht in direktem Zusammenhang mit der Aktion in der Kurstadt.

Polizei äußert sich nicht zu den Hintergründen

Auf Anfrage unserer Redaktion möchte sich das zuständige Polizeipräsidium Konstanz nicht zu den Hintergründen der Durchsuchungsmaßnahmen äußern. Ein Sprecher bestätigt die Polizeiaktion, spricht aber von laufenden Ermittlungen, zu denen keine Auskunft gegeben werden.

Wie unsere Zeitung im Nachgang erfahren hatte, hatten die Ermittler wohl Rauschgift im Visier. Immer wieder kommt es in der Kur­stadt zu Polizeiaktionen gegen die Drogenkriminalität. Zuletzt gab es in diesem Zusammenhang im vergangenen Sommer Durchsuchungen in Bad Dürrheim sowie in weiteren Orten im Landkreis.