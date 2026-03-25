Durchsuchungen in Region Stuttgart: Bitcoin-Erbe unterschlagen? Verdacht auf Steuerhinterziehung

Krypto-Erbe verschwunden, Ermittler durchsuchen Wohnungen in der Region Stuttgart: Wie drei Verdächtige angeblich Millionen verschleierten.
Wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung in Millionenhöhe von Kryptowährungen haben Ermittler mehrere Wohnungen und Geschäftsräume in Hessen und Baden-Württemberg durchsucht, auch in der Region Stuttgart. Zwei Männer und eine Frau im Alter zwischen 44 und 46 Jahren sollen nach einem Erbfall Bitcoin und andere digitale Währungen einer Erbschaft entzogen und anschließend verschleiert haben, wie die Taskforce Finanzkriminalität Baden-Württemberg (TafF BW) in Stuttgart mitteilte.