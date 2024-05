Ermittler beschlagnahmen kiloweise Cannabis, Amphetamine und Co.

Durchsuchungen in Offenburg

1 Schlag gegen organisierte Drogenkriminalität: Die Polizei beschlagnahmte am Dienstag in mehreren Objekten in Offenburg unter anderem 30 Kilo Cannabis. Foto: Inderlied

Die Polizei hat bei Durchsuchungen am Dienstag in Offenburg große Drogenmengen und eine Schusswaffe sichergestellt. Zwei Menschen befinden sich in Haft.









Link kopiert



Beamte der Kriminalpolizei Offenburg führen seit einigen Monaten ein Ermittlungsverfahren gegen mehrere Personen aus Offenburg, die im Verdacht stehen, mit Kokain, Amphetamin und Cannabis in größeren Mengen Handel zu treiben. Die weitreichenden Ermittlungen ergaben Hinweise auf Beschaffungsfahrten in das benachbarte Ausland, teilt die Polizei am Donnerstag mit.