Durchmarsch in die Bezirksliga: Dieser Verein ist Vorbild für den SV Schönbronn

Das Unglaubliche ist passiert: Der SV Schönbronn ist in die Bezirksliga aufgestiegen – zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte. Was ist das Erfolgsgeheimnis – und wer ist Vorbild?

Die Stimme von Frank Rathfelder hat kräftig gelitten. Im Gespräch mit unserer Redaktion macht der Leiter der Fußball-Abteilung des SV Schönbronn auch gar keinen Hehl daraus, dass die Meisterfeier ausgelassen war. Kein Wunder, denn es ist etwas Historisches passiert: Zum ersten Mal ist der 1920 gegründete Verein in die Bezirksliga aufgestiegen. Der nur 640 Einwohner große Teilort von Wildberg stand Kopf. Es gab sogar einen Fanmarsch ab Schönbronn zum letzten Saisonspiel bei der Spvgg Wart/Ebershardt. Das wurde zwar mit 4:9 verloren, spielte aufgrund des Vorsprungs von neun Punkten auf den VfL Ostelsheim keine Rolle mehr.

Jahrelang spielte der SV Schönbronn nur in der Kreisliga B und war dort zumeist im hinteren Tabellendrittel zu finden. „Schießbude der Liga“ nannte man den Verein zeitweise. Vergangene Saison dann der Aufstieg in die Kreisliga A, nun der Durchmarsch in die Bezirksliga. Den nennt Rathfelder allerdings „schon ein bisschen absehbar“, schließlich sei in Schönbronn etwas am wachsen. „Wir wussten schon, dass wir oben mitspielen werden“, meint Rathfelder.

Gegenseitig anfeuern

Eine wichtige Weiche hatte der Verein mit der Verpflichtung des Trainertrios Jens Schaible, Tobias Essig und Marius Bürkle im vergangenen Jahr gestellt. Die haben nicht nur die Qualität des Trainings verbessert, sondern auch für Motivation gesorgt. „Die Mannschaft hat richtig mitgezogen. Wir hatten immer mindestens 20 Leute im Training. Es hat wirklich von Beginn an Spaß gemacht“, sagt Rathfelder. Keine Unterscheidung habe man dabei zwischen erster und zweiter Mannschaft gemacht. Es wurde immer gemeinsam trainiert und sich dann bei den Spielen gegenseitig angefeuert. „Das ist eine Mannschaft“, verdeutlicht der Abteilungsleiter und zeigt auf: „Mit drei Trainern hat man da natürlich auch mehr Möglichkeiten.“

Schon in der Saisonvorbereitung hatte sich laut Rathfelder „richtige Euphorie aufgebaut: „Jeder hatte Bock, Fußball zu spielen und taktisch etwas dazuzulernen.“ In der Rückrunde sei es zwar etwas schwieriger geworden, weil niemand mehr den Aufsteiger unterschätzt und sich die Gegner besser auf ihn eingestellt hätten. Der Knackpunkt war für Rathfelder dann der 1:0-Sieg am drittletzten Spieltag gegen den Hauptverfolger VfL Ostelsheim: „Wenn wir da verloren hätte, wäre es noch einmal eng geworden. Aber die Mannschaft hat dem Druck standgehalten.“

Aufstieg in die Landesliga?

Folgt nun der Durchmarsch in die Landesliga? „Das kann ich wirklich ausschließen“, lacht Rathfelder. Er freut sich allerdings schon auf die neuen Gegner in der Bezirksliga. „Alles gute Mannschaften, von denen sich niemand einfach nur hinten reinstellt. Das kommt uns entgegen“, sagt der Abteilungsleiter und nennt als Beispiel den Bezirkspokal in der abgelaufenen Saison. Dort bekamen es die Schönbronner in der ersten Runde mit der SG Oberreichenbach/Würzbach mit einem Bezirksligisten zu tun, hielten gut mit und unterlagen erst im Elfmeterschießen.

Dass der SV Schönbronn in der neuen Saison unter Umständen in einem Ligaspiel gegen die SF Gechingen spielen, falls diese in der Relegation scheitern, kann Rathfelder selbst noch kaum glauben. Vor gar nicht allzu langer Zeit spielten diese drei Ligen über dem SVS. Auf das Spiel gegen die Sportfreunde würde sich der Abteilungsleiter sehr freuen, stand doch deren Trainer Jens Kusterer einst auch in Schönbronn an der Seitenlinie. Neben dem Duell gegen den 1. FC Altburg wird auch das Aufeinandertreffen mit dem SV Baiersbronn ein besonderes sein, denn bei dem verbrachte der SVS sein Trainingslager. „Die sind uns sehr sympathisch“, meint Rathfelder.

Viel wird nicht verändert

Und dann ist da natürlich das Wildberger Stadtderby gegen den SV Gültlingen. „Die sind ja ein bisschen Vorbild für uns. Die haben auch klein in der Kreisliga angefangen und sich jetzt in der Bezirksliga etabliert“, gesteht Rathfelder. Viel verändern wolle der SV Schönbronn jedoch nicht, Bezirksliga-Spieler einzukaufen komme nicht infrage. Der Abteilungsleiter unterstreicht: „Natürlich führen wir das ein oder andere Gespräch, aber das Grundgerüst der Mannschaft bleibt bestehen.“