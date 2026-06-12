Durchmarsch in die Bezirksliga: Dieser Verein ist Vorbild für den SV Schönbronn

Das Unglaubliche ist passiert: Der SV Schönbronn ist in die Bezirksliga aufgestiegen – zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte. Was ist das Erfolgsgeheimnis – und wer ist Vorbild?
Die Stimme von Frank Rathfelder hat kräftig gelitten. Im Gespräch mit unserer Redaktion macht der Leiter der Fußball-Abteilung des SV Schönbronn auch gar keinen Hehl daraus, dass die Meisterfeier ausgelassen war. Kein Wunder, denn es ist etwas Historisches passiert: Zum ersten Mal ist der 1920 gegründete Verein in die Bezirksliga aufgestiegen. Der nur 640 Einwohner große Teilort von Wildberg stand Kopf. Es gab sogar einen Fanmarsch ab Schönbronn zum letzten Saisonspiel bei der Spvgg Wart/Ebershardt. Das wurde zwar mit 4:9 verloren, spielte aufgrund des Vorsprungs von neun Punkten auf den VfL Ostelsheim keine Rolle mehr.