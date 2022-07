1 "Verstört und teils verletzt": Shropshire-Schaf in der Christbaumkultur in Göttelfingen. Foto: Prutzschke

Erneut der Wolf oder doch ein anderer Angreifer? In der Christbaumkultur in Göttelfingen sind schon wieder Schafe gerissen worden.















Seewald-Göttelfingen - "Drei weitere Schafe tot, eins musste erschossen werden", meldete die Familie, die die Baumschule betreibt, am Donnerstagabend. Inhaber Jochen Bier erreichte die böse Nachricht spät. Er war tagsüber in Stuttgart, um an einer Sitzung des Forstausschusses teilzunehmen. Als er nach der Tagung das Mobiltelefon wieder anschaltete, hatte er eine Reihe von Anrufen in Abwesenheit im Anzeigefeld. Es waren keine guten Nachrichten.