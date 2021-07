2 Die Freude in Rangendingen ist groß: Der Kreisel an der L410 konnte endliche für den Verkehr freigegeben werden. Foto: Beiter

Endlich! Ein kurzer Moment mit neun Scheren und es war soweit. Der neue Kreisverkehr in Rangendingen ist für den Verkehr geöffnet. Die Autos können jetzt ungehindert durchfahren.

Rangendingen - Seit 2004 stand die Diskussion um einen Kreisverkehr regelmäßig auf der Tagesordnung des Gemeinderates. Dass die 700 000 Euro teure Straßenbaumaßnahme jetzt nach gut vier Monaten Bauzeit für den Verkehr freigegeben werden konnte, stelle für Rangendingen, aber auch für den Durchgangsverkehr auf der L410 und damit für die ganze Region ein "deutliches Plus an Verkehrsfluss und vor allem an Sicherheit" dar, sagte Bürgermeister Manfred Haug bei der symbolischen Freigabe mit Vertretern der Baufirma, verschiedener Ämtern, des Gemeinderates, dem Bauhofleiter sowie Ingenieur Bernd Renner am Dienstagnachmittag.

Die Kreuzung, an der sich die Hauptverkehrsader Rangendingens mit den Zubringern zu den beiden Einkaufsmärkten des Ortes kreuzt, sei zusehens zur Gefahrenstelle geworden, so Haug. Für die Anwohner der Umleitungsstrecke dagegen wurde die Bauphase zunehmend zur Geduldsprobe, weswegen sich Haug bei ihnen für deren "Durchhalten" bedankte. Mit dem heutigen Tag sei beides nun Geschichte.

Kindergarten dekoriert Kreisverkehr mit bunten Holzblumen

Der Bürgermeister lobte die gute Zusammenarbeit während der gesamten Bauphase mit allen Beteiligten. "Vielen Dank für diesen hervorragenden Bauablauf." Vom RP Tübingen wurde die Maßnahme mit 100 000 Euro bezuschusst. Außerdem hatte das Land in den vergangenen fünf Wochen im Anschluss an die Fertigstellung des Kreisels den Oberbelag auf einem Teil der Hechinger Straße erneuert. Die Gemeinde Rangendingen ließ in diesem Zug die Gehwege sanieren.

Obwohl sie die Vorteile des neuen Kreisverkehrs erst in vielen Jahren werden nutzen können, hatten sich auch die Maxis vom Rangendinger Kindergarten kreative Gedanken zum Kreisverkehr gemacht. Mit ihrer Bastelaktion wollen sie der noch frischen Staudenbepflanzung auf dem Rondell des Kreisels unter die Arme greifen. Bis die Stauden richtig blühen, sollen ihre bunten Holzblumen vorerst einmal die Aufgabe der Verschönerung übernehmen und Hingucker für die um das Rondell ihre Runden drehenden Autofahrer sein.