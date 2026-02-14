Durchbruch im Tarifstreit: So viel mehr Geld sollen Länderbeschäftigte bekommen

Der Tarifstreit im öffentlichen Dienst ist beigelegt. Gewerkschaften und Arbeitgeber haben sich am Samstagmorgen geeinigt.
Die Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder sollen in drei Schritten insgesamt 5,8 Prozent mehr Geld bekommen. Auf diesen neuen Tarifvertrag einigten sich die Gewerkschaften Verdi und Beamtenbund dbb mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte. Der neue Tarifvertrag soll 27 Monate laufen, bis zum 31. Januar 2028. Weitere Warnstreiks oder gar ein unbefristeter Streik sind damit vom Tisch.