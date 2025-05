Durchaus denkbar: Bekommt Gültlingen jetzt ein Wärmenetz?

1 Das neue Gültlinger Wasserwerk könnte über eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Mehrzweck-Halle mit Strom versorgt werden. Foto: Uwe Priestersbach

In Gültlingen soll im Zuge der kommunalen Wärmeplanung über ein kleines Wärmenetz nachgedacht werden. Die Tübinger Stadtwerke informierten jetzt über den aktuellen Sachstand in Sachen Wärmeplanung.









Link kopiert



Daneben stand in der jüngsten Sitzung des Wildberger Gemeinderats ein energetisches Gebäudekonzept samt Sanierungsfahrplan für die Gültlinger Mehrzweckhalle auf der Tagesordnung. Geprüft werden soll in diesem Zusammenhang, ob es Sinn macht, das neue Wasserwerk in Gültlingen mit Strom aus einer Photovoltaikanlage auf dem Hallendach zu versorgen.