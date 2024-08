Durch Videomaterial überführt: Polizei fasst mutmaßlichen Pedelec-Dieb in Ottenheim

1 Die Polizei hat den mutmaßlichen Pedelec-Dieb überführt. Foto:

Sein Unwesen getrieben haben soll der 39-Jährige in der Nacht vom 8. auf den 9. August in der Südstraße in Ottenheim. Mithilfe von Zeugen und bereitgestelltem Videomaterial hat die Polizei den Tatverdächtigen ausfindig machen können.









Link kopiert



Ein Presseaufruf führte dazu, dass sich mehrere Zeugen bei der Schwanauer Poizei meldeten. Dadurch gelangten die Ermittler auch an Videomaterial, das zur Auswertung an eine spezialisierte Abteilung bei der Kriminalpolizei Offenburg übermittelt wurde, heißt es in einer Mitteilung. Das Video führte zur Identifizierung eines 36-jährigen Tatverdächtigen.