Durch Mey Generalbau: Drei Sport-Highlights in Balingen

Mey Generalbau bündelt gemeinsam mit Partnern drei große Veranstaltungen in der Region.
Sport, Gemeinschaft und regionale Identität sollen in Balingen noch enger zusammenrücken. Unter dem Motto „Gemeinsam für Balingen“ bündelt Mey Generalbau gemeinsam mit Partnern drei große Veranstaltungen in der Region und setzt damit ein sichtbares Zeichen für Vereinsleben, Ehrenamt und Zusammenhalt. Geplant sind der Mey Generalbau Cup im Fußball am 12. Juli, der Mey Generalbau Tag des Handballs am 25. Juli sowie die Premiere des Mey Generalbau Tags des Sportabzeichens am 12. September.