Durch Mey Generalbau: Drei Sport-Highlights in Balingen

Mey Generalbau bündelt gemeinsam mit Partnern drei große Veranstaltungen in der Region.

Sport, Gemeinschaft und regionale Identität sollen in Balingen noch enger zusammenrücken. Unter dem Motto „Gemeinsam für Balingen“ bündelt Mey Generalbau gemeinsam mit Partnern drei große Veranstaltungen in der Region und setzt damit ein sichtbares Zeichen für Vereinsleben, Ehrenamt und Zusammenhalt. Geplant sind der Mey Generalbau Cup im Fußball am 12. Juli, der Mey Generalbau Tag des Handballs am 25. Juli sowie die Premiere des Mey Generalbau Tags des Sportabzeichens am 12. September.

„Als Unternehmen aus der Region möchten wir Verantwortung übernehmen und dort unterstützen, wo Gemeinschaft entsteht“, sagt Geschäftsführer Achim Mey. Die Veranstaltungsreihe solle nicht nur sportliche Highlights bieten, sondern Menschen zusammenbringen.

Mey Generalbau Cup im Juli

Den Auftakt macht im Juli die zweite Auflage des Mey Generalbau Cups. Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr wartet erneut ein hochklassiges Teilnehmerfeld. Mit Drittligist VfB Stuttgart II, der SG Sonnenhof Großaspach, dem FC 08 Villingen und Gastgeber TSG Balingen verspricht das Turnier attraktiven Fußball. Bereits im Vorfeld wird zudem ein regionales Vorturnier ausgespielt. Mit der Lebenshilfe Zollernalb ist außerdem ein sozialer Partner aktiv eingebunden.

Nur zwei Wochen später folgt der Mey Generalbau Tag des Handballs. Gemeinsam mit dem HBW Balingen-Weilstetten entsteht erneut ein großes Familien- und Fanfest. Neben dem sportlichen Programm mit den Testspielen des frischgebackenen Bundesliga-Aufsteigers HBW gegen die HSG Wetzlar sowie des HBW II gegen Neuhausen/Filder steht vor allem der Nachwuchs im Mittelpunkt. Jugendteams dürfen in echter Profiatmosphäre in der Mey Generalbau Arena auflaufen.

Premiere im Breitensport

Premiere feiert im September der Mey Generalbau Tag des Sportabzeichens. Gemeinsam mit dem TV Weilstetten und unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Dirk Abel entsteht in der Bizerba Arena ein generationenübergreifendes Breitensportevent. Im Mittelpunkt stehen Bewegung, Gemeinschaft und persönliche Herausforderung – ausdrücklich ohne Leistungsdruck. Zur Vorbereitung bietet der TV Weilstetten kostenlose Trainingseinheiten an. Mit den drei Veranstaltungen will Mey Generalbau nicht nur den Sport fördern, sondern auch die vielfältige Vereinslandschaft in Balingen stärken.