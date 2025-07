In der Tabelle landete Straßburg hinter Olympique Lyon. Doch dem Traditionsclub droht der Zwangsabstieg. Racing könnte in die Europa League und gegen Freiburg spielen.

Es ist wohl der Traum von so manchem Fan des SC Freiburg aus der Region: Ein Duell mit dem elsässischen Erstligisten Racing Straßburg im Europapokal. Viel hätte in der abgelaufenen Saison nicht gefehlt, dann hätten sich auch die Straßburger für die Europa League qualifiziert.

Nur die um sieben Treffer schlechtere Tordifferenz verhinderte am Ende Racings Einzug in die Europa League. Als Trostpflaster stand am Ende immerhin noch Platz sieben und das damit verbundene Ticket für die Conference League. Nichts wird es also mit dem Pflichtspiel-Duell gegen den Nachbarn SC Freiburg. Oder doch?

Weil der Sechste der Ligue 1, Olympique Lyon, vor dem Zwangsabstieg steht, könnte Straßburg doch noch in die Europa League rutschen.

Berufungsverhandlung ist in dieser Woche

Grund für den drohenden Zwangsabstieg ist die finanzielle Situation von Lyon. Vor gut zwei Wochen hatte die französische Fußball-Finanzaufsicht DNCG nach einer Anhörung bekannt gegeben, dass Olympique deshalb nicht in der Ligue 1 bleiben darf.

In diesem Fall wäre auch das Recht zur Europapokal-Teilnahme verwirkt – Straßburg würde nachrücken und Europa League spielen. Doch so weit ist es noch nicht, denn Lyon hatte bereits nach der Verkündung des Zwangsabstiegs Berufung angekündigt. Die Verhandlung ist für Donnerstag angesetzt.

Die französische Sportzeitung „L’Équipe“ berichtet, dass Lyon 200 Millionen Euro nachweisen muss, um doch noch in der Liga bleiben zu dürfen. Gelingt das nicht, müsste Olympique in die Zweitklassigkeit und stünde vor einer ungewissen Zukunft.

Racing Straßburg wäre in diesem Fall der Nutznießer. In der Europa League warten deutlich attraktivere Gegner und mehr Geld auf die Vereine als in der Conference League – und vielleicht ja auch ein Duell mit dem SC Freiburg.