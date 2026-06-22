Durch Gechinger Sieg: VfL Ostelsheim steigt doch in die Bezirksliga auf

Durch den Aufstieg der SF Gechingen in die Landesliga geht auch der VfL Ostelsheim nach oben – denn anders als in der 3. Liga steigt der Verlierer des Relegationsspiels auf.
Lang waren die Gesichter beim VfL Ostelsheim auf dem Sportplatz in Wittershausen, denn der erste Bezirksliga-Aufstieg in der Vereinsgeschichte war zum Greifen nah – doch das Relegationsspiel gegen den SV Althengstett wurde knapp mit 0:1 verloren. 24 Stunden sah die Laune am Ostelsheimer Bahndamm jedoch ganz anders aus, denn da die SF Gechingen über die Relegation (3:2-Sieg in Sulz am Neckar gegen den TSV Straßberg) in die Landesliga aufsteigen, wird in der Bezirksliga ein Platz frei. Und den nimmt der VfL Ostelsheim ein. „Wir haben bis tief in die Nacht gefeiert. Die Hälfte der Mannschaft war auch beim Spiel in Sulz dabei“, sagt Abteilungsleiter Marcel Röhrborn.