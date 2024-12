Durch Förderung jetzt möglich: Schnelles Internet für ganz Althengstett

1 Althengstett bekommt flächendeckend einen Breitbandausbau. Foto: © Summit Art Creations - stock.adobe.com/Computer software evaluating website loading speed snugly.

Die Gemeinde Althengstett erhält vom Bund 250 000 Euro für Glasfaserverlegung. Der Zuschuss ermöglicht den Ausbau in Randbereichen außerhalb der Kernortschaften.









Der Breitbandausbau in der Region schreitet voran: Die Gemeinde Althengstett erhält eine Förderung in Höhe von 250 000 Euro vom Bund. Das teilen der CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus Mack und die SPD-Parteichefin Saskia Esken mit. Die Mittel sind aus dem Förderprogramm zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland.