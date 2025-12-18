Durch Feuerwerkskörper Kinderspielhaus in Engstlatt in Brand geraten (red/pz) 18.12.2025 - 12:38 Uhr 1 In die Untere Bachstraße nach Engstlatt sind Feuerwehr und Polizei am Mittwochnachmittag ausgerückt. (Symbolfoto) Foto: Karl-Heinz H - stock.adobe.com Die Feuerwehr ist am Mittwochnachmittag zu einem Brand eines Kinderspielhauses in Engstlatt ausgerückt. Link kopiert In die Untere Bachstraße nach Engstlatt sind Feuerwehr und Polizei am Mittwochnachmittag, kurz vor 14.30 Uhr, ausgerückt. Wie die Polizei in einer Mitteilung berichtet, war dort zuvor ein Kinderspielhaus in Brand geraten. Laut Polizeiangaben dürften die Flammen durch ein mit einem Feuerwerkskörper spielendes Kind verursacht worden sein. Dabei wurde niemand verletzt.