Durch Feuerwerkskörper: Kinderspielhaus in Engstlatt in Brand geraten

Weihnachts-Wetter im Zollernalbkreis Jetzt doch! Schneeflocken an Heiligabend möglich

Die Wetterlage dreht sich: Nun könnte doch Schnee fallen – und zwar direkt an Heiligabend. Das sagt Wetterexperte Clemens Steiner vom Deutschen Wetterdienst (DWD) unserer Redaktion.