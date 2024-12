Refugio in Hechingen Drei-Gänge-Menü macht die Feiertage zu kulinarischem Leckerbissen

Allein muss in Hechingen niemand die Feiertage verbringen: Refugio-Chefkoch „Mike“ hat für die Tage ab dem 1. Weihnachtstag bis Dreikönig ein Festtagsmenü konzipiert. An Heiligabend wird an die große Tafel eingeladen. Zum Essen gibt es eine Überraschung.