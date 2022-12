Einbruch im Kaufland Versteckt nach Ladenschluss – drei Verdächtige festgenommen

Nach der Auslösung eines Einbruchalarms in der Schramberger Kaufland-Filiale in der Bahnhofstraße Ecke Schiltachstraße ist es am Montagabend zur vorläufigen Festnahme von drei Tatverdächtigen durch die Polizei gekommen.