Durch Auswärtstore: HTV Meißenheim steigt in die Regionalliga auf

Den knappen Rückstand aus dem Hinspiel haben die Handballer aus dem Ried gegen Wolfschlugen am Sonntagabend noch gedreht. Es herrschte grenzenloser Jubel.
WOLFSCHLUGEN. Aufstiegsrelegation zur Regionalliga, Rückspiel: TSV Wolfschlugen - HTV Meißenheim 34:35 (18:20). Die Riedgemeinde Meißenheim ist zur Spielzeit 2026/2027 Bestandteil der Landkarte der Regionalliga-Spielorte. Das ist seit Sonntagabend Fakt, nachdem der HTV Meißenheim das Rückspiel der Aufstiegsrelegation beim TSV Wolfschlugen vor den Toren Stuttgarts mit 35:34 (20:18) für sich entschied. Damit stach das Regelwerk der mehr erzielten Auswärtstreffer, nachdem der Riedverein das Hinspiel am vergangenen Donnerstag noch zu Hause mit 30:31 verlor.