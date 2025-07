Als Spieler blieb Felix Roth der Sprung in die erste Fußball-Bundesliga verwehrt. Als Trainer hat er ihn nun geschafft. Der Durbacher, der in seiner Jugend beim Offenburger FV spielte, ist seit dieser Saison fest im Trainerteam des SC Freiburg.

Als Chefcoach Julian Schuster am Sonntag die Profis zum ersten Training in der Vorbereitung bat, war auch der Ortenauer Roth auf dem Rasen des Europa-Park-Stadions. Bei Passübungen im Rahmen des Warmmachens wirkte er teilweise mit, die Spielform beobachtete er von der Seite genau. Später leitete er eine Torschuss-Übung in der Kleingruppe an und spielte dabei den Profis die Bälle zu.

Sein offizieller Jobtitel lautet Individualtrainer. Er rückt damit „vollständig in den Trainerstab der Profis auf“, wie der Breisgauer Bundesligist in einer Mitteilung schreibt. Zuvor war der 37-jährige Ortenauer bereits seit 2023 als Verbindungstrainer zwischen den Profis und der U 23 tätig. Also in genau dem Job, den auch Roths Vorgesetzter Julian Schuster bis zu seiner Beförderung zum Cheftrainer der Profis im Sommer 2024 ausübte.

Eng dran an den Spielern

„Wir haben schon in der Rückrunde so gearbeitet, wie wir es wollen. Jetzt haben wir es auch fix gemacht“, sagte Schuster nach dem ersten Training am Sonntag über die neue Konstellation in seinem Trainerstab. Roths Aufgabe ist klar umrissen. „Sehr eng an Einzelspielern dran zu sein“ und die „persönliche und individuelle Entwicklung vorantreiben“, beschreibt Schuster das Profil.

Das sind die Aufgaben des Individualtrainers beim SC Freiburg

Dazu gehöre neben der Arbeit auf dem Trainingsplatz auch der zwischenmenschliche Austausch sowie Videoanalysen. „Ich glaube, es ist eine sehr große Wertschätzung dem Spieler gegenüber, sich die Zeit individuell auch zu nehmen“, sagt Schuster, der Roth schon länger kennt.

Schon seit 2021 arbeitet der gebürtige Offenburger beim SC Freiburg. Zunächst als U 23-Co-Trainer Analyse und zuletzt als Verbindungstrainer. Als Spieler kam er 2002 zum Sport-Club und spielte ab der U 17 in der Fußballschule. Von 2010 bis 2016 spielte er in Österreich für Austria Lustenau und den SCR Altach (Testspielgegner des SC Freiburg am 18. Juli).

2021 die Karriere beim SC Freiburg beendet

Anschließend kehrte er zum SCF zurück und kickte fünf Jahre für die U 23. Im Sommer 2021 beendete er seine aktive Karriere mit dem Aufstieg in Liga drei und stieg ins Trainerteam der Fußballschule ein.

Nun wagt er den nächsten Schritt bei den Profis. Den Job als Verbindungstrainer übernehmen die beiden Ex-SCF-Profis Johannes Flum und Daniel Schwaab.