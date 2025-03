Duo wollte Lahrer Supermarkt bestehlen Champagner-Diebe kommen nicht weit

Ein mutiger Zeuge hat am Dienstagnachmittag in Lahr zwei offenbar professionell agierende Ladendiebe ertappt. Die beiden wollten aus einem Einkaufsmarkt in der Offenburger Straße hochwertige Champagnerflaschen im Wert von etwa 430 Euro mitgehen lassen. Doch ihr Plan flog auf.