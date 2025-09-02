Duo Wolftale in Horb: Songs mit Zartheit, Charme und Energie
Das Duo Wolftale bot im Rahmen des „Musikcocktails“ am Alten Freibad ein Kontrastprogramm mit feinfühliger Musik zum Zuhören. Foto: Peter Morlok

Neue Töne im Alten Freibad: Der „Musikcocktail“ bot mit dem Duo Wolftale ansprechend interpretierte Songs zum Zuhören.

Schön, dass man über Geschmack, insbesondere über Musikgeschmack, nicht streiten kann – oder zumindest nicht sollte. Der eine mag Oper, der andere Heavy Metal, viele stehen auf Volksmusik, wieder andere auf Rock, Folk und Blues oder Jazz. Doch wenn Musikgeschmäcker aufeinandertreffen, dann ist Toleranz gefragt. So auch am Sonntagnachmittag im Alten Freibad, als das Duo Wolftale aus Rottenburg im Rahmen des „Musikcocktails“ auftrat.

 

Die zwei Sonntage davor wurde das meist etwas ältere Horber Stammpublikum mit Klassikern der Volksmusik geradezu verwöhnt, doch nun stellten die Verantwortlichen vom Stadtmarketing mit Wolftale ganz im Sinne einer bunten Vielfalt, wie sie in jeden guten Cocktail gehört, ein Kontrastprogramm auf die kleine Bühne.

Beatles, Piaf, Reiser

Anstatt der „Schwarzwaldmarie“ schaute dieses Mal Edith Piaf vorbei, die Egerländer wurden durch Rio Reiser ersetzt und anstatt Mitklatschen, Mitsingen und Schunkeln war zuhören und genießen angesagt. Für den ein oder anderen Stammgast eine Herausforderung, für Freunde guter, handgemachter Musik ein Hochgenuss.

Neben einigen Eigenkompositionen brachte das Duo überwiegend Cover-Versionen von nicht ganz so geläufigen Stücken zu Gehör. Es war eine Auswahl aus der Schatzkammer der internationalen Singer-Songwriter-Szene, die Caro Saia und Michael Eiden ausgesucht hatten, um diesen Auftritt mit ihren Fans gebührend zu feiern.

Zwei, die sich ergänzen

Ihr erster Song, »Many the Miles« von Sara Bareilles erinnerte in den Anfangsakkorden stark an den Pink Floyd Hit »Wish You Were Here« und ließ erahnen, dass die beiden Akteure nicht erst seit gestern Gitarre spielen. Die Aufteilung war klar – Caro sorgte für die Struktur und den Rhythmus im Gitarrenspiel und Michael setzte die Highlights mit immer wieder eingestreuten Solis und Zwischenspielen. Auch gesanglich ergänzten sie sich recht gut, wobei Caro hier mit ihrer sehr facettenreichen Stimme die Akzente setzte. Nach drei englischsprachigen Songs, darunter auch die namensgebende Eigenkomposition „Wolftale“ wechselte das Duo nach Frankreich. „Non, je ne regrette rien“, die wohl größte Nummer der göttlichen Edith Piaf ins Programm aufzunehmen, zeugt entweder von Größenwahn oder der Überzeugung, auch solche Gipfel ersteigen – pardon – erspielen zu können. Und sie konnten es. Caro schaffte es, das Timbre der Piaf zu transportieren und erzählte die Geschichte, als sei es ihre eigene. Doch wer glaubte, besser ging es nicht, wurde mit der Wolftale-Version von „Yesterday“ vom Gegenteil überzeugt. Es gibt um die 3000 Cover-Versionen dieses Stückes – und diese war ein „Yesterday“ zum Verlieben.

Internationale Lieder

Trotz lautstarkem Protest eines älteren Zuhörers, der forderte „Spielet doch au mol was uf Deutsch“ ging der erste Teil des Gigs mit dem griechischen Song „Agápi“ (Liebe), bei der Michael Eiden Akustik-Gitarre wie eine Bouzouki klang, und der südafrikanischen Botschaft „Asimbonanga“, in der beklagt wird, dass man Nelson Mandela nie sieht, weil er im Gefängnis weggesperrt ist, zu Ende.

Nach der Pause ging’s dann mit dem kraftvoll interpretierten Titel „Die besten Jahre sind jetzt“, bei dem auch der markante Sound einer Stratocaster-E-Gitarre zu hören war, weiter. Wunderschön intensiv und dicht auch die Vision eines der poetischsten deutschen Liebeslieder aller Zeiten – Rio Reisers Song „Junimond“.

Der Mann, der so vehement deutsche Lieder gefordert hatte, war zwar nicht mehr da, doch eine bekannte Rexingerin fasste das Konzert mit den Worten: „Mal was ganz anderes – angenehm“ zusammen. Und dem ist nichts hinzuzufügen.

 