Duo verspricht Neuanfang: Das sind die neuen Macher beim FC Lahr-West

1 Das neue Vorstandsduo: Sezar Ülker (rechts) und sein Stellvertreter Christian Zwick Foto: Jan Boller Statt der geplanten Vereinsauflösung hat der FC Lahr-West ein neues Vorstandsteam. Sezar Ülker und Christian Zwick erläutern, wie sie den Club zu alter Stärke führen wollen.







In den vergangenen Jahren war es ruhig geworden um den FC Lahr-West. In der soeben zu Ende gegangenen Saison musste der Verein sogar seine Zweite Mannschaft im Saisonverlauf vom Spielbetrieb abmelden. Sportlich half das der Ersten Mannschaft allerdings kaum weiter, wie der neue Vorstand Sezar Ülker bestätigt: „Da waren eine ganze Menge Spieler auf einmal ganz weg“, so Ülker. So heißt das frustrierende sportliche Fazit: Tabellenletzter in der Kreisliga B, Staffel IV.